ВСУ нанесли удар по временно оккупированному Мариуполю.

Российские войска 15 декабря вели локализованные наступательные операции. Оккупанты имеют определенные успехи вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что войска РФ 15 декабря продолжали локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и достигли подтвержденных успехов. Отмечается, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Клещеевки.

Кроме того, российские источники все чаще характеризуют операцию в районе Бахмута как операцию по окружению Часового Яра. В свою очередь российские военные блогеры называют атаки в районе Богдановки, Хромового, Клещеевки и Андреевки, как организованное наступление на Часов Яр.

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При этом окружить Часов Яр будет сложно из-за укреплений и расположения населенного пункта на тактической высоте. Аналитики считают, что российские войска находятся примерно в девяти километрах от Часового Яра.

Также российские войска продвинулись в районе Авдеевки, а именно вблизи Степного и Первомайского. Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись вблизи железнодорожной линии к северу от Степного и захватили позиции в лесной зоне к северу от Степного. Помимо этого, россияне продвинулись в западной Марьинке.

Украинские и российские источники заявили, что ВСУ нанесли удар по временно оккупированному Мариуполю Донецкой области 14 декабря. На геолокационных кадрах, опубликованных 14 и 15 декабря, видно мощный пожар в двух местах Мариуполя, включая ТЦ "Порт Сити". Советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко заявил, что там захватчики хранили военную технику, в том числе компоненты системы ПВО.

Ситуация на фронте по состоянию на 16 декабря - последние новости

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить город, только за последние сутки украинские военные отбили 34 атаки.

При этом указано, что враг нанес два ракетных и 23 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В то же время общие боевые потери Российской Федерации в Украине с начала полномасштабного вторжения уже составили 344 820 военных РФ.

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