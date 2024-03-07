Наталья Глоба отметила, что существует четыре сценария развития событий.

Есть четыре сценария развития событий в Украине. Лишь один гарантирует победу Киеву в войне с российскими оккупантами.

Системный аналитик Наталья Глоба в эфире "Темы с Мосейчук" отметила, что согласно первому сценарию, Украина успешно проведет мобилизацию, развернет промышленно-военный комплекс, обустроит фортификационные сооружения, а также получит помощь Запада. По ее словам, это хоть и длинный, но путь к победе над Россией.

"Второй сценарий предполагает, что Украине предоставят необходимую помощь, а мы не провели нормально мобилизацию и плохо справились с фортификацией. Это очень плохой сценарий, но не катастрофический. В этом случае мы будем вынуждены подписать временное перемирие, которое Россия очень быстро нарушит", - объяснила аналитик.

При этом он указала, что самое плохое в этом сценарии – потеря репутации.

"Чтоб нам дальше помогал Запад, мы должны как минимум демонстрировать, что мы способны выполнять свое домашнее задание. В противном случае поддержка уменьшиться, а через некоторое время Россия восстановит свои силы и опять на нас нападет. Это отсроченное поражение", - подчеркнула Глоба.

Согласно третьему сценарию, Украина провела мобилизацию, а оружие Запад не предоставил, но Киев развиваем свое производство.

"В этом случае у нас вариант длительной войны на истощение, которая может длиться десятилетиями. Этот сценарий не реализуем, потому что эта война не устраивает всех партнеров и не партнеров тоже. Он приедет к тому, что у России тоже начнутся проблемы", - считает эксперт.

Также она рассказала, что есть и самый плохой сценарий развития событий - Украина не справились с домашним заданием и Запад не дал оружие, но это поражение.

Мирные переговоры с РФ - последние новости

В Офисе президента заявили, что компромисс в отношениях с РФ невозможен без победы на поле боя.

При этом бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис отметил, что Россия и Украина истощены войной, что может создать потенциальное окно для переговоров в конце этого года.

Президент РФ Владимир Путин публично намекнул, что будет открыт к переговорам о прекращении войны в Украине на условиях Москвы. Кроме того, издание WSJ орубликовало возможные контуры соглашения.

В документе от 15 апреля 2022 года указано, что участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках", лишив ее возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставив Крым под фактическим контролем России.

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