Количество боевых столкновений по линии фронта возросло до 83.

С начала 6 июля российские войска активны почти по всей линии боевого соприкосновения, концентрируют усилия наступательных действий на Лиманском и Покровском направлениях.

Как сообщает Генштаб ВСУ, количество боевых столкновений по линии фронта возросло до 83.

"Украинские защитники решительно сдерживают натиск оккупационных войск и наносят врагу значительные потери", - говорится в сообщении. Видео дня

Война в Украине - ситуация на фронте 6 июля

По данным Генштаба на самых "горячих" направлениях фронта ситуация следующая:

Харьковское направление. Террористы нанесли девять авиаударов - сбросили 13 УАБов. Били по районам населенных пунктов Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора. Отбиты семь вражеских штурмов вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска. Ситуация контролируемая.

Купянское направление. Противник четыре раза штурмовал наши позиции в районах Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения, в районе Петропавловки и Стельмаховки, продолжаются.

Лиманское направление. За день захватническая армия осуществила 13 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и Торского. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, еще семь - продолжаются. Оккупанты активны в районе Макеевки и Невского - там произошло более трети от всех боевых столкновений.

Северское направление. Оккупанты совершили четыре атаки вблизи Спирного и Выемки. Защитники украинской земли отбили три атаки. Сейчас идет бой неподалеку от Спирного. Ситуация контролируемая.

Краматорское направление. В течение дня наши войска отражали шесть безуспешных для противников штурмов наших позиций вблизи Калиновки, Клещеевки, Часового Яра, Андреевки и Ивановского.

Торецкое направление. Враг, при поддержке авиации, семь раз пытался проводить штурмовые действия вблизи Торецка, Железного, Северного и Нью-Йорка. В районе Нью-Йорка продолжается бой. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Юрьевке неуправляемыми авиационными ракетами и сбросили два УАБа вблизи Нью-Йорка.

Покровское направление. В настоящее время состоялось наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 26 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Юрьевки, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Лозоватского, Прогресса, Новоселовки Первой, Евгеновки, Яснобродовки и Карловки. Восемь боевых столкновений продолжается до сих пор. Также враг нанес авиаудары в районах Александрополя и Новоселовки Первой.

Кураховское направление. Украинские защитники отбили десять атак оккупационной армии, противник концентрирует усилия в районе Константиновки и Парасковиевки. Оккупанты бомбили УАБами районы Константиновки и Катериновки.

Времовское направление. Отбиты два вражеских штурма у Водяного. Противник активно применяет авиацию - в общем сбросил десять авиабомб возле Елизаветовки, Константинопольского, Анновки, Большой Новоселки, также нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Урожайного.

Ореховское направление. Оккупанты не смогли продвинуться неподалеку населенных пунктов Работино и Новоданиловка, осуществив три штурма. Кроме того, бомбили УАБами районы Новоданиловки и Гуляйполя.

Напомним, ранее экс-заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун выразил мнение, что у России достаточно ресурсов и резервов для поддержания наступления до конца 2025 года.

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