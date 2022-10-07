Роман Свитан назвал космическую сумму репараций.

Украине нужна победа в нынешней войне, которую развязала Российская Федерация. Груз репараций ляжет на плечи россиян, что разорвет страну.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала Freedom.

"Нам нужна победа, нам нужен разгром на нашей территории и выдворении россиян до границ 1991 года. Дальнейшие вопросы российского уклада должны решать россияне", - отметил эксперт.

При этом он считает, что Россия не удержится в нынешних своих границах.

"Россия – это федерация, это союз государств. У них в конституции сейчас легитимных 21 республика и несколько государственных образований. Я не думаю, что РФ удержится в нынешних своих границах. Произойдут центробежные процессы, которые выведут отдельные образования этнического плана из состава РФ, а с теми образованиями, которые останутся, нужно будет проводить какие-то переговоры. С ними придется как-то жить, но не стоит забывать про репарации, про финансовые потери, которые понесла Украина. Именно это груз репарационных требований, а это около миллиона долларов на каждого украинца, ляжет на россиян, а это около 43 триллионов долларов – неподъемная сумма для РФ. Это разорвет Россию, потому что никто из крайних народов не захочет платить такие деньги из-за глупости властей", - подытожил Свитан.

Репарации Украине - что известно

Российская Федерация 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину. Россияне били как по военным, так и по гражданским объектам, в том числе и по жилым домам. При этом оккупаты издевались, пытали и расстреливали украинцев.

В связи с этим украинские власти заговорили о взыскании с России репараций после ее проигрыша в войне. В свою очередь заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что у Украины нет перспектив получить репарации от России в международных судах. Ведь Россия заявила о выходе из Совета Европы и на уровне своего законодательства установила, что решения, принятые ЕСПЧ после 15 марта, в стране не будут выполняться. Она добавила, что конфискованных российских средств не хватит для восстановления Украины.

При этом министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Украина потребует не менее 300 миллиардов долларов репараций от РФ за ущерб, нанесен в результате российского вторжения.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество на заседании ООН в октябре поддержать резолюцию об обязательствах России по выплатам репараций за войну в Украине.

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