Юрий Игнат отметил, что по одной цели иногда приходится стрелять дважды.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как украинским бойцам удается сбивать современные российские крылатые ракеты. Он отметил, что иногда приходятся выпускать по два снаряда по одной цели.

"Обычно по воздушной цели выпускается две зенитные ракеты, чтобы было больше шансов ее уничтожить. Противник запускает по Украине новейшие ракеты - Х-101 выпускалась год-два назад... Находили обломки, где ракеты 2019-20 года выпуска, а по ней летит ракета 70-го года выпуска (зенитная ракета украинского С-300 или Бук)", - отметил военный в ходе брифинга 21 ноября.

При этом он указал, что решение принимают командиры на местах.

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Ракетный удар по Украине 15 ноября – что известно

15 ноября Российская Федерация осуществила массивный удар по критической инфраструктуре Украины. В западном части нашей страны сбили не менее 15 российских ракет. Таким образом, ПВО Украины могла использовать около 30 ракет.

Отмечается, что в тот день российские оккупанты запустили по Украине 96 крылатых ракет, а также беспилотники. При этом системы ПВО сбили более 70 ракет и часть дронов.

В результате ракетного удара по Украине пострадал польский населенный пункт. Несмотря на то, что власти Польши считают, что упавшая ракета был выпущена с украинской территории, ответственность за инцидент возложили на Россию.

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