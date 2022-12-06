Отмечается, что якобы под огнем оказались несколько районов, вспыхнули пожары.

Российские захватчики пожаловались на "прилеты" во временно оккупированном Донецке. Якобы из-за обстрела в городе возникли пожары.

"Ворошиловский район Донецка сегодня днем под обстрелом над центром города поднимаются клубы дыма", - сообщается в местных Telegram-каналах.

Кроме того, так называемые "местные власти" заявили о "прилете" по бизнес-центру "Центавр плаза", который находится возле "Донбасс Арены". Также сообщается о якобы обстреле Киевского района и "попадании снаряда" во дворец спорта "Дружба" в Калининском районе.

Видео дня

Боевики "ДНР" уже заявили о раненых, но не называют их количество.

На обнародованных роликах видно горящие авто и торговые павильоны на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Мира.

Ситуация на фронте - что известно

В течение 5 декабря ВСУ отработали по скоплениях российских войск, вооружения и военной техники, в результате уничтожен важный объект армии РФ.

Кроме того, украинские бойцы отбили атаки оккупантов возле Верхнекаменского, Бахмута, Андреевки. Яковлевки, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки в Донецкой области.

Также в Генштаабе ВСУ заявили, что за сутки ликвидировали около 510 оккупантов. Таким образом, общие потери россия в войне против Украины превысили отметку в 92 тысячи.

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