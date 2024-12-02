Перебрасывать силы из Украины в Сирию Путин не будет, убежден военный эксперт.

Сирия вряд ли как-то отразится на поле боя в Украине, потому что российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет забирать свои силы на Средний Восток, считает военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев. Об этом он сказал в эфире "Суспільного".

"Я думаю, что у Путина достаточно ресурсов, чтобы реализовать ведение боевых действий как на территории Сирийской арабской республики, так и продолжать оказывать давление на наших защитников. Сориентирую. В Сирии враг в основном использует свою авиационную компоненту, разнося буквально на молекулы те города, поселки, которые находятся под контролем повстанцев. Что же касается влияния российских оккупантов на нашу территорию, то враг продолжает искать ресурсы буквально по всему миру для того, чтобы усилить свою огневую компонентную, свою человеческую компонентную для атак", - отметил Селезнев.

Он подчеркнул, что не видит тенденции к снижению давления врага на украинских защитников.

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"Не важно, идет ли речь о севере или востоке нашего государства, или бои, происходящие на территории Курской области, враг стремится в корне изменить ситуацию. Является ли тем самым триггером будущая инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января, или возможно есть другие соображения российского Генштаба, почему он готов убивать в невероятном количестве подчиненный личный состав - неизвестно. Но факт остается фактом: российская армия сует везде, где только может. Даже где нет бронетехники или не имеют легкой мобильной техники, там пешком российские воины суют вперед, чтобы получить метры украинских земель. Несмотря на огромные потери", - прокомментировал Селезнев.

Ситуация в Сирии: последние новости

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе стало известно об обострении ситуации в Сирии. Там антиправительственные силы начали внезапное наступление, которое застало врасплох правительственную армию. В течение двух дней повстанцы дошли до Алеппо - второго по величине города страны.

30 декабря в правительстве Сирии подтвердили, что армия "временно" оставила город, готовясь к контрнаступлению. Отмечалось, что за последние несколько дней в ожесточенных боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе армия потеряла десятки солдат.

Также СМИ сообщали, что в Сирии повстанцы быстро наступают и расширяют зону своего контроля. В частности они имеют продвижение в центрально-западной провинции Хама.

Financial Times сообщило, что правительственная сирийская авиация и российские военные самолеты резко усилили кампанию воздушных атак по городам, находящимся под контролем повстанцев, пытаясь сдержать наступление антиправительственных сил.

В то же время в украинской разведке заявили, что после успешного наступления сирийских повстанцев тяжелые потери понесли не только сирийские правительственные силы, но также войска РФ, которые помогают диктатуре действующего "президента" Сирии Башара Асада. Есть информация, что некоторые подразделения россиян находятся в окружении.

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