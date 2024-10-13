Также уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских захватчиков, и за минувшие сутки ликвидировали еще 1300 оккупантов. Как сообщает Генштаб ВСУ, потери России в войне достигли уже около 668 тысяч 930 человек.

Также украинцы продолжают уничтожать технику врага. В частности, за минувшие сутки уничтожено 9 танков, 49 бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 2 средства ПВО.

Кроме того, украинские воины уничтожили 45 БПЛА оперативно-тактического уровня, 71 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.

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По сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 13 октября враг нанес удар по Полтавской и Одесской областям двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговской и Сумской областям из воздушного пространства Курской области, а также 68-ю ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел)

Отмечается, что в результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БпЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. 36 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ.

Потери России в Украине - новости

Военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады уничтожили в одном из населенных пунктов Курщины штурмовую группу оккупантов из подразделения, которое известно издевательствами над украинскими пленными.

А возле Угледара потери элитной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ составляют 2,4 тысячи человек.

Российские СМИ 12 октября сообщили о потере истребителя Су-34 вместе с экипажем. При этом, как отмечают аналитики Института изучения войны со ссылкой на российских военкоров, Су-34 мог быть сбит украинским F-16.

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