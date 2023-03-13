В 2017-2022 годах российский экспорт оружия упал на 31%.

Долгое время Россия занимала второе после США место в мире по экспорту оружия. Но война против Украины, начатая в 2014 году, снизила продажи страны-агрессора.

На фоне полномасштабного вторжения в Украину доля России в мировой торговле оружием будет только падать, считают аналитики. Во-первых, страна вынуждена беречь оружие для себя, во-вторых, ее экспорт уменьшаются вследствие репутационного удара после поражений на поле боя и по другим причинам, пишет WSJ.

Стокгольмский аналитический центр SIPRI посчитал, что в 2017-2022 годах российский экспорт оружия упал на 31% (по сравнению с предыдущей "пятилеткой"). В то же время доля России в мировом экспорте оружия упала с 22% до 16%.

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В 2022 году, по данным SIPRI, экспортные поставки российского оружия упали на 1,3% (по сравнению с предыдущим годом). Прошлогодние поставки оружия РФ составили 35% от поставок 2013 года.

Уменьшение экспорта грозит стране-агрессору сокращением доходов и потерей источника финансирования разработки и производства нового оружия.

Традиционные клиенты Москвы теперь ищут поставщиков военной техники по всему миру, и это становится возможностью для многих производителей. По данным SIPRI, проблемами России в последние годы воспользовалась, к примеру, Франция. Ее доля в мировом экспорте оружия выросла с 7,1% (до 2017) до 11% (до 2022 года). Именно к этой стране обратилась, к примеру, Сербия, давний союзник России и покупатель ее оружия. Страна ведет переговоры с французской компанией Dassault Aviation SA относительно истребителей Rafale, поскольку с запчастями к российским есть проблемы. Доля рынка США также выросла на фоне последних событий - до 40%. Между тем Китай и Индия, заказывавшие российское оружие крупными партиями, все активнее производят собственное оружие, стремясь уменьшить зависимость от россиян.

Не способствует торговле и то, что санкции ограничили поток западных компонентов, которые россияне использовали в своем вооружении. Анализ 27 единиц российского оружия, проведенный британским центром RUSI, показал, что в образцах было не менее 450 электронных компонентов, таких как чипы, произведенных другими странами. Помимо санкций значительное влияние на падение спроса на российское оружие будут иметь его неудачи на поле боя, говорят аналитики.

"Изображения разбитых и брошенных транспортных средств ставят под сомнение качество и надежность военной техники российского производства", – говорит Ян стори, сотрудник сингапурского Iseas - Yusof Ishak Institute.

Ситуация на рынке оружия на фоне войны в Украине

В прошлом году на фоне полномасштабной войны в Украине Германия почти установила рекорд по экспорту оружия. ​Кроме этого, ряд стран изменили подход к экспорту оружия на фоне войны в Украине. Так в августе власти Казахстана на год остановила весь экспорт оружия.

Между тем Япония взялась пересматривать свои строгие правила о передаче оборонной техники. Также сообщалось, что нейтральная Швейцария может пересмотреть законы об экспорте оружия на фоне войны в Украине.

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