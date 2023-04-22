Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

За сутки украинские военные отбили около 40 вражеских атак, противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook. По состоянию на утро 22 апреля речь шла о четырех направлениях, в частности Шахтерском.

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них было отбито около 40 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", - говорится в сообщении.

На Северском и Слобожанском направлениях, как отмечается, противник, в течение суток нанес авиационный удар по населенному пункту Орликовка Черниговской области; совершил обстрелы населенных пунктов Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфино, Кореневка, Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.

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Также в Генштабе проинформировали, что на Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлинск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении в эти сутки противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Дубрава, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут", - сказано в сводке.

Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Зализное, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Он обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток защитниками отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области. "На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новомайорское Донецкой области", - говорится в сводке.

На Запорожском и Херсонском направлениях, как сообщили в Генштабе, противник продолжает обороняться. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Херсон.

Война в Украине - последние новости 22 апреля

На сегодняшний день враг не менее 6 раз атаковал Угледар авиационными бомбами ФАБ-500. Также противник продолжает штурмовать Марьинки и Авдеевку.

В вечерней сводке Генштаб отчитывался о поражении трех районов сосредоточения живой силы противника и восьми ударах по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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