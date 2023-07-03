В Мелитополе военных россиян больше, чем гражданских, отметил мэр.

Российские захватчики превратили временно оккупированный город Мелитополь Запорожской области в свой логистический центр.

Теперь в городе "военных россиян больше, чем гражданских", рассказал мелитопольский городской голова Иван Федоров во время телемарафона. "...Враг выбрал Мелитополь как свой логистический центр, и поэтому там много военных", - поделился мэр.

По его словам, в населенном пункте есть не только враги, которые воюют, но и те противники, которые прилагают усилия для подавления движения сопротивления.

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1 июля Иван Федоров сообщил, что Россия перебрасывает в Мелитополь новые силы. Стоит отметить, что в городе не раз раздавались взрывы, сообщалось о работе партизан.

В частности, 2 июля появилась информация, что на окраине прогремел взрыв на военной базе противника, обустроенной на территории захваченной фермы.

В этот же день заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что украинские воины постепенно продвигаются вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях. По ее словам, шли тяжелые боевые действия.

Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление Украины стартовало.

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