После подрыва моста на Чонгаре, враг начал переброску своей техники по Арабатской стрелке.

Россия перебрасывает подразделения военных во временно оккупированные Мелитополя и Геническая. Также замечено движение вражеской техники в сторону Запорожской области через Арабатскую стрелку.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"Мы не фиксируем выезд оккупантов из Мелитополя. Наоборот мы фиксируем то, что прибывают новые подразделения и во временно оккупированный Мелитополь, и в Геническ", — сказал он.

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По его словам, после подрыва моста на Чонгаре, враг начал переброску своей техники по Арабатской стрелке. Очевидцы сообщают о движении колонн техники идущих в сторону Запорожской области.

Ситуация на Запорожье - что известно

На Запорожском направлении продолжается активное контрнаступление. Особенно напряженной является ситуация на Запорожском направлении. Ранее сообщалось, что в районе Мелитополя российские подразделения выводят из тыловых мест дислокации на передовую.

Известно, что украинские силы систематически наносят удары по технике и позициям российских оккупантов в Мелитополе. Недавно мэр сообщал о "прилетах" по районам концентрации их техники и живой силы.

Этой ночью в Мелитополе тоже было громко - сообщалось о шесть мощных взрывов.

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