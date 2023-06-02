Отмечается, что в условиях войны с РФ украинские преступники чувствуют себя патриотами.

Подавляющее большинство украинских преступников, поддерживавших связь с Россией до широкомасштабного вторжения, встало на сторону Украины. Но есть и те, кто продолжает сотрудничать с РФ, рассказал на условиях анонимности одесский контрабандист изданию Euractiv

Отмечается, что трансграничная сеть торговли наркотиками, оружием и людьми, возникшая между Украиной и Россией после распада СССР, считалась одной из самых мощных в мире. Эти связи были прерваны, но сохраняются.

"Нападение российских войск на Украину в феврале 2022 года привело к перекрытию контрабандной магистрали, которая тянулась на сотни километров на запад в сторону Европы от границы с Россией", - говорится в публикации.

Также отмечается, что в условиях войны с РФ преступники чувствуют себя патриотами, кто-то даже отправился на фронт, остальные занимаются благотворительностью.

Вместе с тем, указывается, что между преступным миром России и преступным миром Украины все еще поддерживается связь, но за пределами Украины. Якобы когда началась война, высокопоставленные представители криминальных кругов покинули Россию и Украину и направились в Среднюю Азию, страны Персидского залива и другие места.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет никакого отношения к недавней атаке дронов на Москву.

"Коалиция истребителей" насчитывает уже состав из восьми стран, к ним позже могут присоединиться и новые государства.

По данным Министерства обороны Великобритании, командование войсками РФ предстало перед острой дилеммой - усиливать пограничные области из-за деятельности партизан или позиции на оккупированной части Украины.