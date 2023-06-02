Секретарь СНБО намекнул на неэффективность системы ПВО в России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет никакого отношения к недавней атаке дронов на Москву.

"Еще раз подчеркну, что мы не имеем к этому никакого отношения. А если они таким образом отрабатывают какие-то для себя операции, то что? Что я могу сказать?" - заявил он в интервью Радио "Свобода", отвечая на вопрос о результативности такой операции.

При этом Данилов акцентировал на то, что Москва - самое защищенное место на территории Российской Федерации.

Видео дня

"Там даже Путин иногда появляется, он или его двойник. Если оно там летает, то вопрос тогда, где же ПВО, где та защита, которую они вешали, на крыши поднимали? Помните эти видео? Мне сложно сказать. Это обязаны решать уже граждане Российской Федерации, как им это нравится, как им комфортно, если там такое происходит", - сказал секретарь СНБО.

Атака дронов на Москву - что сообщалось

Как писал УНИАН, утром 30 мая дроны атаковала западные окраины Москвы. В российской столице гремели взрывы, но какого-либо значимого ущерба эта атака не причинила.

Сообщалось, что всего на подлете к Москве россияне якобы сбили 13 беспилотников, еще три БПЛА якобы попали в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова.

В этой атаке беспилотниками РФ традиционно обвинила Украину.