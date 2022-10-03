США дают понять, как только начнутся разговоры о применении ядерного вооружения в Украине российскими войсками, они обычным вооружением нанесут превентивный удар.

НАТО и США начали реагировать на ядерные угрозы со стороны России. Кремль предупрежден о готовности Запада нанести удары по российской группировке в Украине.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире FREEДОМ, США пристально следят за действиями РФ касательно ядерного оружия.

"На сегодня средства применения ядерного оружия есть на поле боя: тот же комплекс "Искандер", комплекс "Точка У". Но США дают понять, как только начнутся разговоры о применении ядерного вооружения в Украине российскими войсками, они конвенционным оружием - то есть обычным вооружением - нанесут превентивный удар для уничтожения средств доставки (ядерного оружия - УНИАН): по транспорту, если таковой будет формироваться, или конвою по вывозу ядерного боеприпаса с мест хранения к местам его применения", - объяснил Жданов.

Ядерные угрозы РФ

Власти России уже много раз грозились применить ядерное оружие, чтобы добиться своих целей по Украине.

Путин 21 сентября снова заговорил об использовании ядерного оружия - утверждал, что РФ пустит в ход все средства, если появится якобы угроза ее территориальной целостности.

Стоит отметить, что российская сторона считает "своими" захваченные украинские территории, а Киев активно занимается их освобождением.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Штаты имеют четкий план действий в случае, если РФ применит против нашей страны ядерное оружие. По его словам, Вашингтон приватно уведомил Москву о вероятных последствиях "на очень высоком уровне".

Еще в конце апреля Борис Джонсон, который тогда еще занимал пост премьер-министра Великобритании, заявил, что его страна не консультируясь с НАТО может нанести по России ответный ядерный удар.

Как считает российский публицист и политолог Андрей Пионтковский, если РФ применит против Украины ядерное оружие, страны-члены НАТО быстро уничтожат весь Черноморский флот РФ.

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