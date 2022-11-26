В Советском Союзе от Украины "отрезали" и забрали территории, которые теперь она имеет полное право себе вернуть, заявил политолог Олег Соскин.

Украине нужно вернуть свои исконные земли, которые были оккупированы при Советском Союзе. Речь идет о Кубани, а также части Ростовской, Белгородской, Курской и Брянской областей.

Такое мнение высказал политолог и экономист Олег Соскин, отметив, что Киеву стоит действовать методами России.

"Украина была незаконно оккупирована комунно-большевистскими, чекистскими силами. Незаконно, без всякого согласия народа, Украину вставили в этот гребаный Советский Союз", – отметил эксперт.

По его словам, в Советском Союзе от Украины "отрезали" и забрали территории, которые теперь она имеет полное право себе вернуть:

"Договор Советского Союза был расторгнут путем Беловежских соглашений. И договор между Украиной и Россией, который признавал целостность Российской Федерации Украиной, был тоже расторгнут. Поэтому мы сегодня никаких договорных отношений с агрессором не имеем. Но мы знаем, что наши территории были аннексированы, как ныне – Крымский полуостров, часть Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Поэтому мы теперь имеем полное право вернуть их себе".

Война в Украине: последние новости

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России на войне в Украине 24 февраля ориентировочно составляют около 86 тысяч 710 человек, 560 из которых уничтожили за прошедшие сутки.

Сообщалось, что в России не могут решить вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Силы обороны смогут очень быстро освободит оккупированные территории Украины, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны НАТО.