Вой на болотах. Отрицательное наступление второй армии мира

Вооруженные силы Украины продолжают планомерно освобождать от российских оккупантов восток и юг Украины. А российская армия, которая, по словам кремлевского Фюрера "даже еще не начинала", совершает "отрицательное наступление". УНИАН наблюдал, как менялась риторика российских пропагандистов в объяснении этой "операции по свертыванию".

Первые сообщения об успешном контрнаступлении украинской армии на Харьковском направлении начали появляться 6 сентября. Уже на следующий день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил "хорошие новости", но не стал называть освобожденные населенные пункты. А 8 сентября Генштаб официально заявил: на Харьковском направлении освобождены более 20 населенных пунктов, среди которых Балаклея, Волохов Яр, Щуровка, Шевченково и другие.

И пока украинцы взялись за изучение карт и расчеты, как быстро ВСУ возьмут Купянск, дорога на который открывалась из Шевченково, российские пропагандисты только начинали что-то подозревать. В частности, главред Russia TodayМаргарита Симоньян, которая в феврале "прославилась" твиттом с цитатой из песни: "… завтра в 7:22 я буду в Борисполе…", 6 сентября взялась цитировать Константина Симонова, "Разные дни войны", а еще через два дня вспомнила недалекое общее прошлое с Украиной: "…когда все вместе, когда и русский учат, и украинский".

Параллельно с этой идиллической картинкой в разных соцсетях неслась настоящая истерика россиян. О том, что "вторая армия мира" засверкала пятками в Балаклее, о том, что позорно бежали из Изюма, о том, как сдали Купянск и так далее… Вишенкой на торте можно считать исключительное молчание по этому поводу российских властей.

Так, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать контрнаступление ВСУ на оккупированных Россией территориях Украины, а также, обеспокоена ли администрация президента России происходящим, и переадресовал вопрос в Министерство обороны РФ.

"Что касается хода "специальной военной операции", то это к моему коллеге Конашенкову (официальный представитель МО РФ, - УНИАН)", - сказал он.

Впрочем, Минобороны РФ все эти дни упорно хранило молчание. А, чтобы самые любопытные не лезли со своими вопросами, не критиковали "стратегов" "спецоперации" и не публиковали информацию о тотальной сдаче позиций в Украине, и вовсе отключило комментарии на своих страницах в соцсетях. Это, впрочем, имело обратный эффект. "Вой на болотах" перешел буквально в истерику, а такие деятели как Игорь Гиркин-Стрелков или Анатолий Шарий в своих "словесных уколах" в адрес российской власти начали ссылаться на официальные данные Украины и еще больше критиковать решения российских военных, называя это ничем иным, как провалом.

По информации Института по изучению войны (ISW), такой сдвиг в восприятии российскими "лидерами общественного мнения" свидетельствует о подрыве доверия к российскому командованию.

"Во-первых, Минобороны России с трудом справляется с неожиданными украинскими операциями, потому что его информационная стратегия основана на представлении российского вторжения в Украину как простой и безупречной операции. Это способствует недостаточному пониманию ситуации в Кремле и в российском медиапространстве. Во-вторых, Минобороны России требуется значительное время для разработки и распространения ложных нарративов в российском информационном пространстве. В-третьих, если Минобороны России не предоставит СМИ свою версию, в российском информационном пространстве будет доминировать неблагоприятная для Кремля информация", - отметили аналитики Института.

Но, немного оклемавшись, российские власти все же придумали, как будут объяснять молниеносное бегство своей армии с позиций, на занятие которых они убили полгода. В заявлении Минобороны РФ, распространенном российскими СМИ, было сказано, что "принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении". Якобы "операцию по свертыванию и переброске" войск проводили в течение трех суток, путем "отвлекающих и демонстрационных мероприятий с определением реальных действий войск".

Можно ли что-то понять в этой словесной эквилибристике? Создается впечатление, что населению России, которому, похоже, светит еще большая мобилизация на войну, которой в РФ не называют войной, пытаются наговорить много хитромудных и сложных слов, чтобы "недалекие граждане" и дальше не задавали вопросов "умным руководителям". А в сложноподчиненных предложениях, которыми изобилует заявление Минобороны РФ, смысл сказанного теряется еще больше.

Видимо, поэтому очнулся "великий полководец" Рамзан Кадыров, который вдруг заявил, что минобороны допустило ошибки, и если сегодня-завтра никаких изменений в проведение "спецоперации" не внесут, то он выйдет на руководство страны и разъяснит все сам.

"На помощь" власти, традиционно, приходят и рупоры Кремля на зарплате. Вышеупомянутая Маргарита Симоньян 10 сентября в своих соцсетях выкатила оправдание неудач российской армии. Теперь это называется "великое отступление".

В этом контексте можно говорить не только о событиях столетней давности, а заглянуть в российскую классику, так горячо любимую, например, псковскими десантниками, бурятами или кадыровцами. Так, Лев Николаевич Толстой в романе "Война и мир" описал "отрицательное наступление", мужественно проводимое русскими двести лет назад: "В газетах… было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке. Старый князь понял из этого официального известия, что наши были разбиты".

"Еще утром российская война называлась "специальная военная операция на территории Украины". Но после серии поражений резко превратилась в "специальную военную операцию по освобождению Донбасса"", - обращает внимание политолог Юрий Палийчук, ссылаясь на официальные сводки Минобороны РФ.

"Россия не бежит, она отрицательно укрепляется и готовится к великому уходу", - отмечает политолог, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко. - "Отрицательное наступление", "великий отход" и прочие маркеры, которые распропаганда использует для прикрытия бегства в Харьковской (а теперь уже Донецкой и Луганской) области отражают логику стратегического маневра, задуманного Генштабом ВС РФ".

Задумка эта, по мнению Романенко, состояла в том, что еще в конце марта Россия начала быстро выводить свои войска из-под Киева "под соусом концентрации на более важных направлениях". После этой концентрации на Донбассе и на юге Украины, когда "все задачи были достигнуты", Россия начинает "концентрировать" свои войска в районе ОРДЛО.

"Когда армию поспешно отведут и оттуда, то будут реализованы завершающие мазки великого стратегического замысла - концентрация остатков армии на Перекопе и последующее героическое затопление Черноморского флота в Севастополе. Последним аккордом "Большого отхода" будет величайший маневр армии России, который войдет в историю, как "Великий зимний уход" по Крымскому мосту". Симоньян торжественно заявит, что Крымский мост построили для того, чтобы Россия эффектно ушла из Крыма навсегда и упростить приход Украины на исконно украинские территории в бассейне Кубани и Терека", - иронизирует политолог.

В конце концов, не зря 10 сентября в Москве были народные гуляния и прогремел салют. Да, некоторые россияне могут сказать, что произошло это в честь дня города. Но другие-то прекрасно понимают, что салют был посвящен военной операции россиян "по свертыванию и переброске". Никак иначе.

Татьяна Стежар