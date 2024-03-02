Главком продолжает работать с бригадами, которые воюют на восточном участке фронта.

Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжает работать на Восточном фронте.

Как отметил Сирский в Telegram, в течение трех дней ему вполне стало понятно, почему при одинаковых показателях укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет.

Прежде всего это зависит от профессионализма командира бригады и уровня подготовки штаба, через который командир осуществляет свои полномочия.

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"Поэтому, в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи. По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по обеспечению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием. В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения", - отметил Сырский.

Сырский

Главком отметил действия военнослужащих 54 омбр, которые точным артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника, стойкость и мужество бойцов 25 опдбр и 47 омбр в боях за Орловку и Бердичи, решительность и смелость воинов 79 одшбр во время отражения вражеских атак в районе Новомихайловки.

"Отмечаю как позитив замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности. Таким образом, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой", - отметил Сырский.

Изменения в верхушке ВСУ - детали

8 февраля 2024 года президент Украины уволил с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо него был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Говоря о причинах увольнения Залужного, Зеленский сказал, что украинской армии нужны изменения.

Командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Александр Павлюк, командующим объединенных сил ВСУ назначили Юрия Содоля, командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ - Игоря Скибюка, а командующим Силами территориальной обороны ВСУ - Игоря Плахуту.

11 февраля Главнокомандующий ВСУ Сирский поздравил с назначением новых заместителей начальника Генерального штаба ВСУ - бригадных генералов Владимира Горбатюка, Михаила Драпатого и Алексея Шевченко. Также Сырский поздравил своих новых заместителей - полковников Вадима Сухаревского и Андрея Лебеденко.

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