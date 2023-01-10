Россияне поставили себе цель выйти на трассу, которая из Славянска обеспечивает Бахмут.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что Соледар обстреливается россиянами с трех сторон.

"Враг, упершись в оборону Бахмута, пытается с юга и севера обойти Бахмут с целью перерезания линий снабжения, но к линиям обеспечения врагу еще далеко. Соледар находится к северу от Бахмута и враг пытается пробиться через город, чтобы выйти на трассу, которая из Славянска обеспечивает Бахмут. Ситуация в Соледаре сложная. Враг активизировал штурмовые действия, добавив новых сил на этот участок. ВСУ наносят врагу значительные потери", — отметил Згурец для телеканала "Эспрессо".

По словам эксперта, ситуацию вокруг Соледара осложняет то, что ранее враг захватил Яковлевку Бахмутского района.

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"Этот населенный пункт с севера нависает над Соледаром и позволяет врагу наносить удары по долине, где расположен Соледар. Враг пытается с трех сторон атаковать город. Туда будут переброшены дополнительные подразделения ВСУ. Выбивать противника будет сложно и наша оборона становится жестче. Будем наступать и освобождать Донбасс", - подчеркнул Згурец.

Ситуация на Донбассе

Офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарас Березовец считает, что критическая точка борьбы за крепость Бахмут еще не пройдена. По его мнению, пик противостояний должен состояться в январе 2023 года.

Ранее стало известно, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои. Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что русские не контролируют город и несут большие потери.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, враги пытаются отрезать Соледар от Бахмута.