На фоне недоверия к власти и страха среди населения России все большую популярность завоевывает ЧВК "Вагнер".

Российское военно-политическое руководство теряет доверие населения страны, в то же время армия наемных убийц так называемая ЧВК "Вагнер" - завоевывает все больше популярности у жителей РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР). "События в Белгородской и других приграничных областях московщины засвидетельствовали полную неспособность министерства обороны РФ эффективно действовать против вооруженных российских повстанческих групп. Недоверие к власти, страх и поиск новой точки опоры толкает российское население на путь деградации, когда они готовы положиться на карманную армию уголовных преступников", - говорится в сообщении.

Военная разведка Украины констатирует, что внутренняя ситуация в России с каждым днем обостряется.

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Ситуация в Белгородской области РФ

Воины легиона "Свобода России" и бойцы "Русского добровольческого корпуса" на территории Белгородской области РФ с конца мая проводят активные рейды против путинского режима.

3 июня в эфире телемарафона начальник штаба "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Александр "Фортуна" заявил, что российская армия уже не контролирует Шебекино в Белгородской области РФ.

По его словам, люди массово выезжают, по городу орудуют мародеры и царит хаос. По информации представителя РДК, в целом населенные пункты, которые находятся непосредственно на границе, обстреливаются и с помощью авиации, артиллерии, бронетехники армии ВС РФ.

Бойцы РДК совместно с легионом "Свобода России" уже провели несколько прорывов на территории РФ. В частности, 21 мая они совершили рейд в Грайворонский район Белгородской области.

1 июня РДК объявил о продлении операции в Белгородской области РФ, теперь уже в районе Шебекино и его пригорода.

И как известно, сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" которая принадлежит Евгению Пригожину, террористической организацией. Похожее решение приняли в США - там ЧВК "Вагнер" признали транснациональной преступной организацией.

Парламент Франции признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией и призвал ЕС принять аналогичное решение.

"Члены группы "Вагнер" где бы они ни работали, распространяют нестабильность и насилие. Они убивают и пытают. Они уничтожают и грабят. Они запугивают и манипулируют почти безнаказанно", – заявил глава группы дружбы "Франция-Украина" Национального собрания Франции Бенджамин Хаддад.

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