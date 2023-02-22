В 2024 году в Америке состоятся президентские выборы, которые могут выиграть республиканцы, в том числе Дональд Трамп.

Смена президента в США и приход к власти республиканцев не изменит позицию страны о необходимости поддерживать Украину в войне против России. Об этом заявил советник Госдепартамента США Дерек Шолле в комментарии Sky News.

По его словам, позиция по войне в Украине – одна из немногих вещей, по которым согласны демократы и республиканцы. Результаты президентских выборов 2024 года в этом плане ничего не изменят, считает советник.

"Важно отметить, что в США наша помощь Украине была поддержана обеими партиями", — подчеркнул Шолле.

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Также он напомнил, что за прошедший год США предоставили Украине военной помощи на сумму около 30 миллиардов долларов, что в шесть раз больше оборонного бюджета Украины в 2021 году.

Позиция Республиканской партии США по войне в Украине

В настоящее время фактическим руководителем Республиканской партии США является бывший президент Дональд Трамп, известный своими пророссийскими взглядами. В январе он, к примеру, раскритиковал поставки танков Украине.

Хотя Трамп и не определяет общий курс партии в целом, он обладает большим авторитетом среди сопартийцев и вокруг него сформировался круг противников военной помощи Украине. Так, в феврале 10 трампистов открыто выступили против поддержки Киева.

Показательным также стал и тот факт, что во время декабрьского визита Владимира Зеленского в США, менее половины депутатов-республиканцев пришли послушать его выступление в американском парламенте.

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