10 трампистов и член Палаты представителей США выступили против поддержки Киева.

Республиканцы Соединенных Штатов Америки во главе с Мэттом Гейцом зарегистрировали в Палате представителей "Резолюцию об усталости от Украины". Как сообщает FoxNews, ее создателями стали 10 трампистов.

В резолюции призывается к прекращению поставок помощи Украине: как военной, так и финансовой. Кроме этого там указывается о потребности в обеспечении мирного соглашения между сторонами конфликта.

Также республиканцы подчеркнули о том, что США больше всего среди других стран помогли Украине бороться против российского нашествия. В целом Вашингтон предоставил 110 миллиардов долларов помощи различных видов (военная, финансовая, гуманитарная), в том числе 27,4 млрд в сфере безопасности.

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В резолюции говорится о том, что деньги нужно направить на преодоление проблем внутри США, в том числе и миграционного кризиса. Также отмечается, что помощь США способствует жертвам среди мирного населения (по их подсчетам – это около 40 тысяч человек).

Республиканцы США и помощь Украине

Во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США лишь 40% республиканцев пришли послушать его выступление.

В то же время в октябре лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл призвал правящую Демократическую партию быстрее оказывать помощь Украине.

После того же визита Зеленского в Вашингтон республиканцы хорошо отзывались о президенте Украины, однако требовали аудит военной помощи от США.

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