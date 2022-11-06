По его словам, этот пакет помощи включает то, что нужно для защиты и атаки ВСУ.

Пакет новой военной помощи от США является сигналом, что компромиссов с Россией не будет.

Экс-глава МИД Павел Климкин в эфире "Эспрессо" заявил, что Штаты включили в список много военной техники, которая нужна для наступательных операций.

Он добавил, что Украина хочет мощной военной и политической поддержки от США, в которую бы вошли американские танки и дроны с гораздо большим радиусом действия. В то же время новый пакет помощи также серьезный и содержит танки, БТР и беспилотники, которые способны успешно поражать российскую бронетехнику.

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"Это комбинация того, что нам нужно для защиты и атаки, наступательных операций. И я считаю, что это очень четкий намек, американский сигнал, что никаких попыток договориться с РФ 50 на 50, 40 на 60, не будет, и что Россия должна признать, что она проиграла", - подчеркнул Климкин.

Новый пакет военной помощи от США

Как сообщал УНИАН, 4 ноября в Пентагоне объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Он предусматривает оказании 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров и 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новый пакет помощи США Украина является инвестицией в безопасный XXI век.

Стоит добавить, что 21 сентября президент США Джо Байден заявил, что Украина с начала войны уже получила от Штатов помощь на сумму более 25 миллиардов долларов.

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