Министр обороны подчеркнул, что каждая система ПВО спасет десятки жизней украинцев, а каждый танк уничтожит сотни захватчиков.

Новый пакет помощи США Украине является инвестицией в безопасный XXI век.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter, выражая благодарность президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и всему американскому народу за помощь в противостоянии агрессии РФ.

"Новый пакет помощи США в сфере безопасности стоимостью 400 миллионов долларов является еще одним шагом к победе добра над злом и инвестицией в безопасный ХХІ век. Каждая система ПВО спасет десятки жизней украинцев. Каждый танк уничтожит сотни захватчиков", - подчеркнул министр обороны Украины.

Новый пакет военной помощи от США

Как сообщал УНИАН, 4 ноября, в Пентагоне объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Он будет включать, в том числе 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, 1,1 тысячу дронов Phoenix Ghost.

Согласно сообщению Пентагона, также США и Нидерланды вместе профинансируют восстановление танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии. В целом Украине передадут 90 танков, часть из которых прибудет еще до конца этого года.

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