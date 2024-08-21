Использование россиянами тоннелей и подкопов зафиксировано только на востоке нашей страны, отметили в Генштабе ВСУ.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и противники шли на военную хитрость - использовали подкопы.

Противники копают, поскольку им надо наступать, и несут большие потери, рассказал глава пресс-службы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач изданию DW. "Это может улучшить ситуацию на участке фронта 300 метров, максимум до километра. Вылезли возле одной посадки, пробежали еще километр, а потом смерть. Поскольку там начинается следующая линия обороны", - добавил он.

По данным Генштаба ВСУ, использование противников подкопов и тоннелей было зафиксировано только на востоке нашего государства в некоторых районах населенных пунктов. В Генштабе сообщили, что речь идет о территориях, где было "много промышленных объектов с разветвленной сетью коммуникаций, в том числе и подземных, и противник активно их использует при ведении боевых действий". "Известны случаи, когда враг, с целью обеспечения скрытого перемещения в тактической глубине, обустраивал новые подземные ходы сообщения", - добавили в ведомстве.

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Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский поделился, что рыть тоннели надо вручную, поскольку в зоне боевых действий невозможно использовать шахтный комбайн - он громко работает. "У них отработаны алгоритмы того, как выносить извлеченный грунт, рассеивать его для того, чтобы создавать маскировку. Потому что, вытянув грунт наружу, из-за разницы температур может образовываться пар, который будет заметен. Поэтому эту землю надо грузить в автомобили и вывозить", - рассказал аналитик.

Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

Осенью 2023 года украинские силы сообщали, что российские захватчики использовали тоннели во время боев за город Авдеевка Донецкой области. В ВСУ тогда говорили, что враги рыли тоннели неподалеку от позиций наших защитников, чтобы потом неожиданно появиться неподалеку.

В начале июля 2024-го Newsweek писал, что штурмовые подразделения оккупантов в Донецкой области на восточной окраине села Пивничное захватили "большой опорный пункт" украинских защитников, используя тоннель.

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