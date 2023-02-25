Не прослеживается, что может быть что-то такое необычайное, чего мы еще не пережили на своем горьком опыте.

Угроза ракетных атак по Украине сегодня и в ближайшее время сохраняется.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Сохраняются предпосылки и угрозы ракетных атак сегодня, завтра и в ближайшее время... Пока что сказать, что готовится что-то такое необычное, чего мы еще не пережили на своем горьком опыте, этого не прослеживается", - отметил он.

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По словам эксперта, также присутствует и элемент психологического давления россиянами на украинцев.

"Посмотрите как Россия нагнетала. Помните вот эти отражатели, которые летали, беспилотники, проводившие вроде бы разведку? Это все было положено в основу, и они это проводили как раз перед и во время публикаций о том, что Россия сконцентрировала большое количество авиации на границах с Украиной... Элемент психологической войны достаточно мощно присутствует", - подчеркнул Мусиенко.

Угроза ракетных ударов по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 февраля, глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что российские оккупанты вдвое увеличили корабельную группировку в Черном море.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что россияне готовят "небольшой ракетный удар" в годовщину начала вторжения 24 февраля. Он отметил, что Россия может скомбинировать удары "Шахедами" и ракетами, но это уже не новые методы.

Впрочем, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предполагал, что Россия может изменить планы, увидев тщательную подготовку к разным сценариям на 24 февраля. Противник может ударить позже, поэтому необходимо оставаться начеку.

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