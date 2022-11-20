Специалист подчеркнул, что Украина сейчас занимается накоплением новых военных технологий, а западная техника уже была проверена в боях против русских.

Беспилотники Bayraktar, комплексы Javelin и системы ПВО помогли Вооруженным силам Украины изменить ситуацию на поле боя во время полномасштабной войны с Россией.

Как рассказал в эфире Апостроф TV специалист в сфере безопасности и обороны, гендиректор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны в 2019-2020 годах Иван Апаршин, именно это вооружение сыграло важную роль во время войны.

Эксперт подчеркнул, что Украина наладила с западными странами удобную схему – Киев отправляет на ремонт один комплект противовоздушной обороны, а взамен получает запасной.

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"Если бы два года назад нам кто-то сказал, что украинская логистическая система будет связана с поставкой вооружения и военной техники из польского города, мы не поверили бы в возможность подобного, но сейчас это хорошо работает. Наша армия была современной, но сегодня еще добавилась система логистики. Этот совместный проект работает четко. Кроме того, появилась новая ракета для уничтожения радиолокационных станций. Везде говорят, что это могла быть наша атака в Севастополе, а еще был ранее недоступен для нас крейсер "Москва". В прошлом я побывал на этом судне, поэтому был уверен, что его невозможно уничтожить. А оказалось, что можно. Так было и с фрегатом "Адмирал Макаров"", - отметил Апаршин и добавил, что ситуация на фронте полностью меняется на фоне поставок вооружения.

Как утверждает военный эксперт, Украина сейчас занимается накоплением новых военных технологий, а западная техника уже была проверена в боях против ВС России.

Апаршин отметил, что сейчас страны Запада осуществляют доработку своего вооружения, поэтому ВСУ вскоре могут получить улучшенные образцы оружия.

Война в Украине: что стоит знать

Западные партнеры успешно поставляют вооружение в Украину несмотря на сложные логистические пути. Кроме того, не прекращается производство отечественной военной техники.

А 18 ноября стало известно, что ГК "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с шестью странами-членами НАТО.

Активно работает и контактная группа по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). Так, недавно стало известно, что участники заседания в формате "Рамштайн" планируют зимой помочь Украине закрепить успехи на поле боя и овладеть инициативой.

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