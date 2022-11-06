Военный рассказывает, что россияне бежали, получив по зубам, и за ними в панике то же самое делали и другие.

Кроме боевых задач, разведчик Роман имеет еще одну ответственную работу – собирает военные артефакты для школьного музея. Он показывает вещи, оставленные оккупантами на позициях во время Харьковского контрнаступления и замечает, что современные дети должны точно знать, против кого и за какие ценности ведут борьбу украинцы. Собственно, именно об этих фундаментальных вещах Роман рассказывает своим ученикам на уроках по предмету "Защита Украины", который он несколько лет преподает в одном из лицеев Кропивницкого.

Когда вернется к обучению, говорит военнослужащий 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна, к основной программе курса обязательно добавит обучение детей полезным навыкам, приобретенным на фронте.

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"Научу их тому, что понадобится в гражданской жизни, например, в походах. Дети должны знать, как спрятаться от дождя, где найти воду, как сориентироваться на местности и тому подобное. Буду рассказывать им о том, как важно тренироваться, совершенствовать физическую форму, вовремя реагировать на происходящее вокруг. В условиях войны это крайне необходимо", – объясняет Роман, которого цитируют на официальной странице главнокомандующего Валерия Залужного в Facebook.

Для разведчиков, говорит Роман, нет легких задач, ведь спрогнозировать заранее, как будут развиваться события, очень сложно.

"Например, однажды на Херсонщине у нас планировался несложный, на первый взгляд, выход. Но в какой-то момент нашу группу обнаружили, по нам отработали "градами", танками, минометами, даже авиацией! В результате из десяти человек девять были контужены, трое еще и с осколочными ранениями", – рассказывает военный.

Немало опасных ситуаций возникало и во время Харьковского контрнаступления. Тогда подразделениям бригады удалось занять мощные укрепрайоны россиян, освободить населенные пункты Новая Гусаровка, Щуровка, Ольховатка, Байрак, разблокировать трассу на Балаклею и выбить русских оккупантов со стратегически важных позиций с символическими названиями "Москва" и "Питер".

"Это одна из тех операций, которая когда-то войдет в учебники истории. Например, сверхтяжелым был штурм позиций "Москва". Это был настоящий подземный город, с обустроенными и укрепленными инженерными сооружениями, глубокими окопами. Выбить оттуда врага было очень сложно. Однако когда это удалось, гнать русских дальше стало значительно легче. Они убегали, получив по зубам, и за ними в панике то же самое делали и другие. Надеюсь, этот страх россияне будут передавать еще и следующим поколениям. Чтобы они запомнили навеки, что на нашу землю соваться нельзя", - уверен Роман.

Война в Украине: что стоит знать

Силы обороны Украины в начале сентября провели успешное контрнаступление на Харьковщине. 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных.

Как отметил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в случае нового наступления на Харьковщину, ВСУ готовы.

Как рассказал командир воинской части, которая освобождала Волчанск, Владислав Косенко, сейчас скоплений россиян на границе украинские военные не фиксируют. По словам военного, как в феврале, уже не зайдут, потому что оборона города крепкая.

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