В Генштабе отмечают, что на Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области.

На ряде направлений российские оккупанты ведут оборонительные бои. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, в частности, на Запорожском и Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия.

"Осуществил танковые и артиллерийские обстрелы районов свыше 16 населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения, в Донецкой и Запорожской областях, а также в Херсонской области и города Херсон", — отмечают в Генштабе.

Также на Новопавловском направлении враг ведет оборону и совершил обстрелы из артиллерии различных типов районов населенных пунктов Богоявленка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Видео дня

Российские оккупанты также обороняются на Купянском и Лиманском направлениях и стреляют из танков, минометов и ствольной артиллерии по населенным пунктам Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Враг задействовал армейскую авиацию для ударов в районе населенного пункта Котляровка.

В Генштабе отмечают, что на Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области.

Также сообщается, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

Война в Украине

Как писал УНИАН, 4 декабря президент Владимир Зеленский сказал, что знает, как сложно нашим воинам в Бахмуте Донецкой области. Глава государства отметил, что украинские воины крепко держат позиции и даже самые сложные направления.

28 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Авдеевском и Бахмутском направлениях российские оккупанты ежесуточно осуществляют десятки попыток штурмов.

Эксперты считают, что Бахмут не имеет стратегического значения для РФ, однако с политической точки зрения его взятие должно показать, что россияне еще на что-то способны.

В обзоре аналитиков ISW указывается, что с наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более быстрых темпов военных операций в несколько будущих недель.

Вас также могут заинтересовать новости: