Он подчеркнул, что против Украины было использовано уже 550 иранских дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает предоставления Израилем помощи Украине, в частности средств противовоздушной обороны.

Об этом он сказал во время The New York Times DealBook Summit, отвечая на вопрос о переговорах с Израилем относительно предоставления военной помощи Украине.

"У меня был один разговор с премьер-министром Нетаньяху с того момента, как он стал премьер-министром Израиля. Опять, я имею в виду, стал. И что я могу сказать. Мы ждем поддержки Израиля нашего государства. Конечно не хочется, чтобы Нетаньяху, как его коллеги, которые были до него, чтобы они балансировали между Украиной и Россией в этой войне", - отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что против Украины было применено уже 550 иранских дронов.

"И он (Нетаньяху - УНИАН) это прекрасно знает, знает все детали. И точно может помочь с air defence systems. Здесь ничего нет, это не оружие, которое атакует Российскую Федерацию", - сказал глава государства.

Так, подчеркнул он, здесь не нужно искать компромиссы, ведь речь идет о защите людей.

"Если он хочет просто сохранить свои отношения лично с отношениями президента Путина, тогда он может продолжать это направление. А если он хочет сохранить исторические относить Израиля и украинского общества, то, мне кажется, надо делать максимум все, чтобы сохранить больше людей. Это мое личное мнение", - сказал Зеленский.

Украина и Израиль: что известно

Как сообщал УНИАН, экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху одержал победу на парламентских выборах в Израиле, которые состоялись 1 ноября 2022 года.

Многократный премьер Израиля Нетаньяху, который дольше всех в истории - более 15 лет провел на посту главы правительства, во время предвыборной кампании обещал в случае, если вернется к премьерскому креслу, пересмотреть вопрос поставки оружия Украине - до сих пор Израиль категорически держится от этого в стороне, чтобы не раздражать Россию.

Израиль длительное время воздерживался от предоставления Украине военной помощи, ограничивался только гуманитарной. Ситуация начала меняться, когда Иран начал поставлять России боевые дроны. В октябре 2022 года израильские власти заявляли, что страна не будет поставлять в Украину вооружение.

Впоследствии министр обороны Израиля Бени Ганц, пообщавшийся со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, заявлял, что Израиль поможет нашей стране, но системы ПВО передавать не будет.

На фоне этого президент Владимир Зеленский призывал Израиль помочь Украине и определиться, планирует ли страна закрывать глаза на российский террор.

В конце ноября стало известно, что Израиль не исключает возможность поставки Украине высокотехнологичных ракет – в случае, если Тегеран будет поставлять Москве баллистические ракеты.

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