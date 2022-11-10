Также передадут тысячи комплектов зимней формы для украинских защитников.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил президент Зеленский, лидеры обсудили разностороннюю оборонную поддержку Украины и помощь с прохождением зимнего периода.

"Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции накануне важных международных мероприятий", – сообщил глава государства в Twitter,

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В то же время британский премьер по итогам разговора проинформировал о планах передать дополнительное вооружение и форму для украинских защитников.

"Я разговаривал с президентом Зеленским и подтвердил, что мы вышлем еще 1000 ракет класса "земля-воздух" и более 25 000 комплектов для экстремально холодной зимы", – написал Сунак.

Как отметили в пресс-службе британского правительства, во время разговора лидеры также согласились с тем, что любой отвод российских войск из оккупированного Херсона продемонстрирует значительный прогресс украинских войск и усилит слабость военного наступления России. Впрочем, считают лидеры, было бы правильно продолжать проявлять осторожность до тех пор, пока над городом не будет поднят украинский флаг.

Также накануне встречи G20 на следующей неделе лидеры обсудили важность дальнейшей скоординированной международной поддержки Украины.

"Они согласились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия и не должна блокировать жизненно важные поставки украинского зерна и удобрений на мировые рынки", – говорится в сообщении.

Позиция Риши Сунак относительно Украины

20 октября премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку. Уже 25 октября Риши Сунак официально возглавил британское правительство государства. До назначения на пост премьера он обещал укрепить политику полной поддержки Украины, которую проводил Борис Джонсон.

В тот же день Сунак впервые на посту премьер-министра Великобритании высказался о войне России против Украины. Чиновник отметил, что Британия сталкивается с глубоким экономическим кризисом, и его правительство, в первую очередь, будет работать над обеспечением экономической стабильности.

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