Вероятно, эти вагоны перевозить боеприпасы для захватчиков.

Z-паблики сообщают о "прилет " по временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области.

По предварительным данным, "прилетело" к железнодорожным путям, которые захватчики используют для поставки боеприпасов и техники на фронт. В сети появилось видео с места атаки.

На кадрах видно, как горят железнодорожные вагоны и грузовик, который был рядом. По неподтвержденным данным, ударили по поезду, который перевозил боеприпасы для оккупантов.

Война в Украине - последние новости

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 40 боевых столкновений.

В результате наступательных действий Силы обороны имеют успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Воины закрепляются на достигнутых рубежах.

Несмотря на разговоры о "медлительности контрнаступления", аналитики утверждают, что темпы, которыми сейчас идет контрнаступление Украины, не указывают на тупиковость ситуации.

Вместе с тем, британский адмирал Тони Радакин заявил, что российская армия потеряла половину своей боеспособности в Украине. Оккупанты больше не могут проводить наступательных операций.

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