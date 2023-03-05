Противник за сутки потерял, в частности, боевую бронированную машину, отметили в ВМС ВСУ.

Украинские морские пехотинцы за минувшие сутки, 4 марта, уничтожили более 30 российских оккупантов и три миномета.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. "За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 34 оккупанта, три миномета и боевую бронированную машину", - говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ добавили, что окончательные потери противника уточняются.

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Утром 5 марта Генштаб ВСУ сообщил, что противники сосредотачивают главные усилия на том, чтобы вести наступательные действия на таких направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Лиманском и Купянском. На этих направлениях защитники украинского государства отразили более 130 атак россиян.

Враги на нашей земле несут очень большие потери. Потери россиян в Украине уже составляют примерно 153 120 оккупантов. Кроме того, ликвидированы, в частности, 6 692 вражеские боевые бронированные машины.

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