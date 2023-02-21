Алексей Неижпапа заверил, что все стратегические подступы к Одесской области под контролем военно-морских Сил и других подразделений ВСУ.

С февраля 2022 года разность потенциалов Черноморского флота России и Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины уменьшилась втрое.

Об этом заявил командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, сообщает Military Media Center.

"Если сравнивать силы и средства Черноморского флота РФ с ВМС ВСУ в начале широкомасштабного вторжения, то те корабли и подразделения составляли в среднем двенадцать к одному. В настоящее время в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран партнеров, разница этих потенциалов уменьшилась в три раза. Сегодня, помимо прочего, мы пристально следим за небом, сбиваем ракеты, беспилотные летательные аппараты и другой металлолом российского и иранского производства", - сказал он.

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Военный заверил, что все стратегические подступы к Одесской области под контролем Военно-Морских Сил и других подразделений ВСУ.

Текущая ситуация в Черном море-детали

По состоянию на 20 февраля, в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 4 ракеты. В Азовском море – один вражеский корабль, в Средиземном – десять, из них пять ракетоносителей, общий залп – 72 "Калибры".

В ВМС ВСУ подтвердили удар по вражескому фрегату "Эссен", который был поврежден в Черном море весной 2022 года.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 18 единиц российских плавсредств, включая боевые корабли и катера.

Последняя масштабная операция на ЧФ России была совершена в октябре. Тогда, по подсчетам экспертов, в результате атаки неизвестных морских беспилотников были повреждены по меньшей мере три корабля в Севастопольской бухте.

Но самой дорогой потерей для россиян (до 700 миллионов долларов) оказался крейсер и флагман ЧФ РФ "Москва", потоплен ВМС Украины весной 2022 года. Корабль, по словам выживших моряков, должен был участвовать в захвате Одессы.