Силы обороны Украины готовы противостоять оккупантами и не дать им захватить новые территории.

Российская армия в первую очередь планирует захватить Луганскую и Донецкую области.

После чего захватчики могут нацелиться на взятие всей Запорожской области, заявил спикер Восточного группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, после ряда поражений российским военным остается лишь на тактическом уровне одерживать некие "победы".

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"Поскольку в течение всей войны и даже раньше одним из нарративов российской пропаганды было так называемое "освобождение Донбасса", то понятно, они хотят выйти на границы Луганской и Донецкой области. И, выйдя на эти границы, в их планах возможно, дальше они бы хотели полностью захватить Запорожскую область, по их законам это же якобы "территория РФ", - считает Череватый.

Он подчеркнул, что помешают действиям агрессора ВСУ, которые до этого срывали все так называемые "планы противника" и дальше будут делать это, а также приложат усилия для того, чтобы у врага больше не было таких намерений.

Череватый добавил, что сейчас в Луганской области российские войска терпят поражения и больше обороняются чем атакуют.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 20 ноября потери противника среди личного состава достигли 84210. Из них 330 оккупантов было ликвидировано за минувшие сутки.

По данным Генштаба, командование российских оккупантов планирует перебросить на Донбасс отдельные подразделения, которые были на Херсонщине

В Минобороны Украины спрогнозировали, что развязана Россией война против Украины может закончиться к концу весны 2023 года.

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