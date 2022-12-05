РФ смогла восстановить боеспособность армии, которая была фактически истощена.

"Частичная" мобилизация в России увеличила угрозу для Украины и защитников нашего государства. Агрессор призвал около 310 тысяч человек, благодаря чему смог восстановить боеспособность своей армии, которая уже была фактически истощена.

Такое заявление сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в эфире национального телемарафона. "Такое количество (310 тысяч мобилизованных — УНИАН) увеличило нам угрозу. Это не просто слова, это новые бригады, новые батальоны, прошедшие подготовку. Это пополнение, которого так ожидала российская армия, потому что она была фактически истощена".

Сырский также отметил подготовку сформированных в рамках мобилизации подразделений. По словам командующего Сухопутными войсками, она лучше, чем у солдат, которые были отправлены на войну против Украины в первые дни полномасштабного вторжения.

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Мобилизация в России: последняя информация

Как сообщили в Генштабе ВСУ: "В Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению, с 10 декабря текущего года, очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск".

Подготовка к призову зафиксирована и на территории временно захваченного Крыма. Об этом рассказали в Генштабе, опираясь на действия сотрудников так называемых "военных комиссариатов".

В Макеевке Донецкой области оккупанты решили воспользоваться отсутствием централизованного водоснабжения и принялись раздавать повестки в очередях за водой.

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