Представитель Воздушных сил отметил, что во время массированного российского ракетного удара по Украине, состоялся мощный воздушный бой.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о том, как далеко может лететь сбитая С300 вражеская ракета.

"Это зависит от многих факторов. Ракета С300, у нее дальность применения 75 км, ну может быть больше - плюс 10 км. Собственно ракета, которая может быть сбита украинской ПВО, скажем на Львовщине отбита, она же не "в лоб" ей попадает, как говорят зенитчики "промах в норме". "Промах" - это расстояние на котором от ракеты (противника-УНИАН), взорвалась наша ракета. Соответственно, тысячами обломков ракет поражается ракета противника. И она может изменить курс, может отклониться от намеченной цели, потому что она уже повреждена. И таким образом еще пролететь немалую территорию. Так они с остальными и сбиваются", - пояснил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что во время массированного российского ракетного удара по Украине, состоялся мощный воздушный бой.

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"Российские ракеты летели вообще по всей Украине – 96 ракет. На западных берегах сбито 15 ракет противника, только на Львовщине 10 ракет. Понятно, что шел мощный воздушный бой, мы отражали российскую агрессию. Российские ракеты летели на наших граждан, на нашу инфраструктуру, понятно, что делали все для того, чтобы защитить наших граждан",- акцентировал Игнат.

Он добавил относительно инцидента с падением ракеты, который произошел в Польше.

"Конечно, очень большой вред людей, которые погибли, наши польские собратья, но это все произошло вследствие российской агрессии. Пусть, действительно, эксперты определят по тем обломкам, которые там есть, была ли это российская ракета, была ли это украинская, или обломки обеих ракет вероятно могут быть найдены на месте. Надо дождаться, какие будут выводы сделаны, и тогда о чем-то можно будет говорить", - подчеркнул Игнат.

Ракетный удар РФ 15 ноября: детали

15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине: оккупанты атаковали Украину 96-ю ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, а также дронами.

В Польше, недалеко от границы с Украиной, в селе Пшеводув две ракеты упали на территории сельхозпредприятия, из-за чего погибли двое людей.

Алексей Данилов заявил, что Украина хочет приобщиться к изучению инцидента с падением ракет в Польше и готова передать партнерам имеющиеся доказательства российского следа.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не имеют подтверждений подготовки Россией умышленной ракетной атаки на Польшу.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что США продолжат сотрудничество с союзниками для большего сбора информации о попадании ракет на территорию Польши во время российской ракетной атаки по территории Украины. США продолжат тесно консультироваться с союзниками НАТО и странами-партнерами.