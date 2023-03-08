Враг постоянно обстреливает позиции украинских военных.

В самой Харьковской области нет боевых действий, однако оккупанты уже несколько недель атакуют на Лимано-Купянском направлении. Только за сутки здесь зафиксировано шесть боестолкновений с врагом.

Об этом заявил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона. По его словам, Россия понесла значительные потери в живой силе.

"На самой Харьковщине нет боевых действий. Там в основном они пытаются накрывать населенные пункты, которые прилегают к линии фронта артиллерийским огнем. За эти сутки они, в частности, 18 раз обстреляли ряд населенных пунктов. А на Лиманско-Купянском направлении враг активен уже несколько недель", - рассказал он.

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По его словам, враг пытается проводить атаки в районе Гряниковки, Белогоровки, Выемки, Спорного, Невского и Федоровки. Также ведутся активные обстрелы с использованием артиллерии.

Череватый отметил, что за эти сутки было 184 обстрела, 6 боестолкновений на этом направлении, где враг потерял 48 военнослужащих убитыми, 79 ранеными, двое попали в плен.

"Также характерно для этого направления, что они там больше применяют бронетехнику. За эти сутки был уничтожен танк Т-72, две ББМ, два склада с боеприпасами", - добавил он.

Война в Украине: последние новости

По данным Генштаба, за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отразили по меньшей мере 100 атак россиян на разных участках фронта и ликвидировали вражеский ЗРК "Бук-М1-2". Враг усилил свои атаки на нескольких направлениях, а также продолжает штурм Бахмута (Донецкая область).

За последние сутки украинские защитники ликвидировали 700 захватчиков. Общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили: около 155 530 человек.

Аналитики ISW убеждены, что армия РФ не сможет прорваться вглубь Украины в случае захвата Бахмута.

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