Это был" Искандер-К " - не баллистическая, а крылатая ракета, которая стартует со скрытой наземной установки и также опасна из-за короткого промежутка времени до прилета.

Очередной террористический акт России в Первомайском на Харьковщине российские оккупанты совершили с помощью крылатой ракеты "Искандер-К", рассказал в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"То, что произошло в Первомайске на Харьковщине, по тем данным, что имею, это был "Искандер-К". Это не баллистическая, а крылатая ракета, но от того она не становится менее безопасной. Потому что, как и "Искандер-М", она стартует с наземной установки, со скрытой позиции и неожиданно. И у "Искандер-М", как и у "Искандер-К", очень короткое время от старта ракеты до прилета", - акцентировал Игнат.

Он отметил, что прифронтовые зоны страны находятся в усиленной опасности, ведь враг имеет возможность ближе размещать свои пусковые установки. В частности, когда речь идет о "С-300", которыми российские оккупанты часто наносят коварные удары по приближенным к линии фронта населенным пунктам.

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Он добавил, что враг применяет все имеющееся у него вооружение по прифронтовым регионам Украины, но это не стоит расценивать как новую тактику. "Расценивать это как некую тактику - вряд ли. Что они имеют, то и применяют. Здесь речь идет о ракетах "С-300", на Запорожье применяет эти ракеты. Авиабомбы каждый день прилетают, очень часто мы видим использование "Шахедов" и ночью, и в дневное время", - сказал Игнат.

Также спикер командования Воздушных сил прокомментировал, может ли враг готовить более мощные обстрелы по территории страны в ближайшее время.

"Можно только предполагать. Смотреть, когда враг совершал такой мощный обстрел 40-50 ракет, как периодически это происходит. Потому что по той инфографике, которую мы подаем ежедневно, мы видим постоянно и "Шахеды", и ракеты разных типов. Есть ракеты, которые мы сбиваем обычными средствами, а есть ракеты, такие как "Х-22", те же самые баллистические ракеты разных типов, аэробалистические ракеты, относительно которых у нас, к сожалению, маловато средств, чтобы защитить различные направления. Поэтому противник постоянно делает обстрелы определенным количеством ракет и "Шахедов". Но могут ли они готовить что -то большее - здесь не могу делать никаких прогнозов. Надо готовиться к различным сценариям, быть бдительными и соблюдать правила безопасности", - подчеркнул Игнат.

Удары России по Первомайску и другим городам 4 июля - главное

Сегодня, 4 июля, российские оккупанты ударили по Первомайскому на Харьковщине ракетой "Искандер". По последним данным, к вечеру количество пострадавших возросло до 43 человек.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что среди пострадавших 10 детей, один ребенок в возрасте 10 месяцев находится сейчас в реанимации. Он акцентировал, что кровавый удар врага пришелся исключительно на жилой район, где нет никаких промышленных, а тем более военных объектов.

Кроме того, утром 4 июля, захватчики атаковали Херсон. В результате артиллерийского удара сообщалось о гибели двух человек и поврежденных жилых домах.

В Сумах 4 июля объявлен день траура по жертвам удара российского БПЛА по жилой многоэтажке в центре города. Накануне от российских ударов в Сумской области пострадали десятки человек и пятеро погибших.

3 июня спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, комментируя паузу в ракетных атаках по Киеву, предположил, что это может быть связано с определенными планами противника или с нехваткой ракет, и призвал не расслабляться.

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