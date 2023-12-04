Даже эти старые танки имеют существенные преимущества над советской, и даже новой российской техникой.

Немецкие танки Leopard 1 уже выполняют задачи в зоне боевых действий. Хотя эти танки, сконструированные в 60-е годы, значительно старше Leopard 2, однако даже они оказались эффективными против советской техники. Корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко увидел немецкий Leopard на войне и узнал у бойцов о преимуществах и недостатках этого танка.

Решение о предоставлении именно этих танков очень часто критикуют, в частности из-за слабой брони, однако в условиях, когда Украине нужно много такой техники, десятки даже не очень совершенных "Леопардов" не будут лишними. К тому же, уже в боевых условиях выяснилось, что и эти старые танки имеют существенные преимущества над советской, и даже новой российской техникой.

Как отметил в комментарии журналисту боец ВСУ, бронирование Leopard 1 действительно не слишком прочное для танка, но это в любом случае средство поражения.

Он также более подробно рассказал о преимуществах этой бронетехники.

"У них гораздо лучшая система управления огнем, гораздо лучший баллистический вычислитель, гораздо точнее стреляющая пушка – она может поражать цели на большем расстоянии, чем советские образцы вооружения и у нее стоит очень хороший тепловизионный прицел, который позволяет поражать цели как днем, так и ночью", - поделился боец.

В то же время над проблемами брони уже работают украинские инженеры, боец ВСУ отметил, что есть планы по установке дополнительной динамической защиты от кумулятивных снарядов.

Кроме того, как отметил Цаплиенко, у этих танков есть еще одна очень важная особенность.

В частности, недавно оккупанты обнародовали видео, на котором показали попадание в украинский Leopard.

"Однако благодаря особенностям конструкции, о которых пока не стоит говорить, подбитую машину удалось эвакуировать с поля боя. Танкисты говорят: при таких поражениях российский танк превращается в металлолом, а его экипаж – в смертников. Немецкий - отправляется на ремонт, чтобы вскоре вернуться в строй вместе с экипажем", - отмечает журналист.

Танки Leopard для Украины - что известно

Недавно Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли еще 10 танков Leopard 1A5 и многое другое необходимое вооружение.

Также Кабмин и немецкий концерн Rheinmetall заключили договор на поставку систем Leopard 1, в том числе 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пяти бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 и двух танков для обучения водителей. Поставка должна состояться в 2024 году.

Также известно, что Вооруженные силы Литвы совместно с оборонной промышленностью Германии отремонтируют танки Leopard, которые были повреждены на фронте в Украине.

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