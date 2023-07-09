Кроме истребителей F-16 Украине помогли бы комплексы ATACMS.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, какой помощи от партнеров нуждается Украина для отражения нападения российских оккупантов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона. Говоря о вооружении, которое должно поступить в Украину от американских партнеров, в частности кассетных боеприпасах, Игнат отметил, что наличие решения о предоставлении таких боеприпасов, говорит о том, что Украину будут поддерживать и в дальнейшем, а возможно, и более мощным вооружением.

"Нам очень нужны не только крылатые ракеты, но и комплексы ATACMS. Мы понимаем, как можно ими изменить ход боевых действий, как можно изменить ход боевых действий F-16, который сможет сделать очень многое и переломить ход этой войны", - сказал спикер.

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Он добавил, что пакеты военной помощи Украины всегда содержат пункты о дополнительных зенитных управляемых ракетах к различным системам, в частности Patriot.

"Там не озвучивается количество боеприпасов никогда. Потому что мы не имеем права давать врагу такую информацию, и партнеры это прекрасно понимают. Но нас поддерживают. Зенитные ракетные системы тоже на очереди. Но боеприпасы к ним - это то, что постоянно идет в ход каждый день... Поэтому без зенитных ракет будет очень трудно сдерживать средства воздушного нападения противника", - подчеркнул Игнат.

Он также поблагодарил партнеров Украины за помощь и добавил, что наша страна рассчитывает на большее.

Кассетные боеприпасы для Украины

7 марта 2023 года стало известно о том, что Украина просит у США кассетные боеприпасы для сброса с дронов.

В результате кассетные боеприпасы стали частью нового пакета военной помощи Украине от Соединенных Штатов Америки. В пакет также войдут дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS, ракеты противовоздушной обороны AIM-7, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker и другое оборудование.

Бывший президент России Дмитрий Медведев обозвал президента США Джо Байдена "сонным маразматиком" и изложил свою версию того, почему Белый дом одобрил поставку Украине нового вида вооружений. Также появилась неадекватная реакция "ДНР" на информацию о том, что Украина получит кассетные боеприпасы.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел агрессора Мария Захарова устроила истерику из-за передачи Украине кассетных боеприпасов.

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