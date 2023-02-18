Представитель ведомства отметил, что если бы Россия могла запускать больше ракет, то обязательно бы так сделала.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нетипичные для России обстрелы малым количеством ракет, вероятно, связаны с нехваткой боеприпасов. В то же время враг хочет держать украинцев в напряжении перед годовщиной полномасштабного вторжения.

В эфире телемарафона Игнат также прокомментировал сегодняшнюю нетипичную ракетную атаку РФ с запуском только четырех ракет. Он отметил, что Россия несколько меняет тактику. Кроме одиночных ударов, появились и ночные ракетные обстрелы.

"Могли бы больше - обязательно ударили бы сильнее и большим количеством ракет, это очевидно. Враг сейчас нагнетает обстановку. Все сейчас говорят про "сакральные даты", приближающиеся 23 февраля и следующий день, годовщина вторжения на нашу землю", – сказал Игнат.

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Ракетные обстрелы Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что Россия планирует массированную атаку 24 февраля - в годовщину вторжения в Украину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также уверен, что оккупанты пытаются накопить достаточный объем ракет, чтобы осуществить массированный трехминутный каскад. Таким образом они хотят показать в годовщину вторжения в Украину, что у них еще есть "порох в пороховнице".

Последний обстрел произошел утром 18 февраля. Во всех регионах Украины включился сигнал тревоги, после чего Россия выпустила четыре "Калибра" из Черного моря в направлении материковой Украины. Две ракеты удалось сбить силам ПВО.

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