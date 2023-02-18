Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нетипичные для России обстрелы малым количеством ракет, вероятно, связаны с нехваткой боеприпасов. В то же время враг хочет держать украинцев в напряжении перед годовщиной полномасштабного вторжения.
В эфире телемарафона Игнат также прокомментировал сегодняшнюю нетипичную ракетную атаку РФ с запуском только четырех ракет. Он отметил, что Россия несколько меняет тактику. Кроме одиночных ударов, появились и ночные ракетные обстрелы.
"Могли бы больше - обязательно ударили бы сильнее и большим количеством ракет, это очевидно. Враг сейчас нагнетает обстановку. Все сейчас говорят про "сакральные даты", приближающиеся 23 февраля и следующий день, годовщина вторжения на нашу землю", – сказал Игнат.
Ракетные обстрелы Украины
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что Россия планирует массированную атаку 24 февраля - в годовщину вторжения в Украину.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также уверен, что оккупанты пытаются накопить достаточный объем ракет, чтобы осуществить массированный трехминутный каскад. Таким образом они хотят показать в годовщину вторжения в Украину, что у них еще есть "порох в пороховнице".
Последний обстрел произошел утром 18 февраля. Во всех регионах Украины включился сигнал тревоги, после чего Россия выпустила четыре "Калибра" из Черного моря в направлении материковой Украины. Две ракеты удалось сбить силам ПВО.