Инструкторы отмечают, что во время подобных занятий нужно в первую очередь определить способного лидера, который сможет за собой вести подчиненных.

В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины показали процесс тренировки украинских морских пехотинцев. Отмечается, что весь личный состав, который прибывает в район боевых действий для усиления морпехов, обязательно проходит обучение на полигоне под руководством военных инструкторов.

"Усиление, которое к нам прибывает, в обязательном порядке проходит полигонные тренировки. И хотя некоторые из военных уже имеют опыт боевых действий, мы всех, без исключения, готовим и пытаемся подтянуть под общий уровень нашего подразделения", – цитируют руководителя занятий с псевдонимом "Богун" на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

По его словам, тренировки всегда повышают выживаемость личного состава на поле боя и значительно улучшают успешность выполнения боевых задач.

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Украинские морские пехотинцы отточили стрельбу с разных расстояний, перемещение на поле боя, перемещение в составе групп, захват и штурм объекта силами огневого прикрытия и силами маневренной группы, а также зачистку траншеи. Кроме того, защитники обучаются в составе отделения верно держать оборону своих позиций.

Инструкторы отмечают, что во время подобных занятий нужно в первую очередь определить способного лидера, который сможет за собой вести подчиненных. Удачное выполнение боевой задачи во многом зависит от командира.

На финальном этапе тренировок морпехи изучали поэтапность штурма здания и последующую его зачистку. Инструктор заметил, что правильный заход в здание – это уже 80% успеха.

"Хоть я и прошел обучение за границей и имел опыт уничтожения рашистов в Марьинке, сейчас получаю новые знания на полигоне. Наши инструкторы делятся своим опытом, рассказывают нам о различных нюансах обороны и штурма. Приводят различные примеры из реальных боев, делятся тактикой нашего противника и как его можно дезориентировать. Все это беру себе на "вооружение". Уверен, эти знания мне обязательно пригодятся во время следующего выполнения боевой задачи", – подчеркнул морской пехотинец Сергей.

Война в Украине: работа ВМС ВСУ

Украинские морские пехотинцы принимают активное участие в боевых действиях и ликвидации российских оккупантов. Так, за сутки, 24 марта, было ликвидировано 18 захватчиков. В то же время за предыдущие сутки морпехи уничтожили 20 оккупантов и вражеский бронетранспортер.

В феврале в течение недели военнослужащие ВМС ВСУ уничтожили 278 противников, восемь вражеских танков, 14 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники, два миномета и 14 артиллерийских систем.

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