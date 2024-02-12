Подтверждена ликвидация очередного пакета российских офицеров.

Украинские воины продолжают "демобилизовывать" российских захватчиков на всех участках фронта. Подтверждена ликвидация пакета офицеров оккупационной армии.

Как сообщает украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", в список "успешно демобилизованных" вошли:

командир батальона майор Экчебеев Амаду;

капитан полиции Каширихин Юрий;

лейтенант Стребков Кирилл;

лейтенант Гасымов Яшар;

лейтенант Уринов Петр.

Потери российских оккупантов - последние данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 11 февраля, украинские войска ликвидировали еще 790 российских оккупантов на фронте. Потери России в войне против Украины составляют уже 395 990 человек.

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Кроме того, Силы обороны отправили на лом 981 РСЗО, 666 средств ПВО, 332 самолета, 325 вертолетов, одну подводную лодку, а также 24 лодки и катера.

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