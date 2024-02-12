Украинские воины продолжают "демобилизовывать" российских захватчиков на всех участках фронта. Подтверждена ликвидация пакета офицеров оккупационной армии.
Как сообщает украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", в список "успешно демобилизованных" вошли:
- командир батальона майор Экчебеев Амаду;
- капитан полиции Каширихин Юрий;
- лейтенант Стребков Кирилл;
- лейтенант Гасымов Яшар;
- лейтенант Уринов Петр.
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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 11 февраля, украинские войска ликвидировали еще 790 российских оккупантов на фронте. Потери России в войне против Украины составляют уже 395 990 человек.
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Кроме того, Силы обороны отправили на лом 981 РСЗО, 666 средств ПВО, 332 самолета, 325 вертолетов, одну подводную лодку, а также 24 лодки и катера.