В Украине "упаковали" нескольких топ-офицеров армии РФ / фото wikimedia.org

Украинские воины продолжают "демобилизовывать" российских захватчиков на всех участках фронта. Подтверждена ликвидация пакета офицеров оккупационной армии.

Как сообщает украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", в список "успешно демобилизованных" вошли:

  • командир батальона майор Экчебеев Амаду;
  • капитан полиции Каширихин Юрий;
  • лейтенант Стребков Кирилл;
  • лейтенант Гасымов Яшар;
  • лейтенант Уринов Петр.
Ликвидированные оккупанты / t.me/a_shtirlitz

Потери российских оккупантов - последние данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 11 февраля, украинские войска ликвидировали еще 790 российских оккупантов на фронте. Потери России в войне против Украины составляют уже 395 990 человек.

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Кроме того, Силы обороны отправили на лом 981 РСЗО, 666 средств ПВО, 332 самолета, 325 вертолетов, одну подводную лодку, а также 24 лодки и катера.

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