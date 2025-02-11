В "Укрэнерго" отметили, что ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Украине применяют экстренные отключения света из-за массированного ракетного обстрела РФ. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии", - отметил он.

По словам Галущенко, последствия атаки будут уточняться, как только будет позволять ситуация с безопасностью.

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"Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность - будьте в укрытиях", - призвал министр.

В "Укрэнерго" также подтвердили применение аварийных отключений электроэнергии в Украине.

"Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме", - добавили в сообщении.

Атака РФ на Украину 11 февраля - что известно

В ночь на 11 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. По информации журналистов, взрывы были слышны в Полтаве.

Также в Воздушных Силах ВСУ сообщали, что пуски управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией были осуществлены на Запорожскую область.

По данным мониторинговых каналов, крылатые ракеты типа Х-101 в воздушном пространстве пока отсутствуют, однако борта Ту-95МС находятся еще в зоне потенциальных пусков.

По состоянию на 06:53 вражеские ударные беспилотники наблюдаются на северо-востоке Черниговской области, курс - юго-западный, а также на юге Сумщины и на северо-западе Харьковщины, курс - юго-западный, сообщает ПС ВСУ.

Обновлено 07:20. Российские оккупанты атаковали село Омельник, что в Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, в результате вражеского обстрела Пологовского района КАБАми пострадали три человека.

"Взрывной волной и обломками частично разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Ранены женщина и два мужчины. Им оказана вся необходимая помощь", - отметил Федоров.

Обновлено 07:23. В Полтавской ОВА сообщили, что захватчики атаковали регион ракетами, в результате чего без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района. К счастью, попаданий в объекты гражданской инфраструктуры нет.

Обстрелы России - последние новости

Как писал УНИАН, 4 февраля Россия ударила баллистикой по центру Изюма, в результате чего погибли 5 человек, еще 38 человек получили ранения. По информации местных властей, для удара оккупанты применили баллистическую ракету. Также было повреждено админздание и многоэтажные жилые дома.

Кроме того, в конце января российские оккупанты нанесли удар по предприятию в Николаеве, в результате чего погибли два человека. Погибшими оказались две работницы предприятия.

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