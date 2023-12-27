В реестре "Оберег" не размещаются данные действующих военнослужащих.

В Украине на 750 тысяч записей увеличили реестр военнообязанных "оберег". На данный момент до 88% данных было верифицировано.

Как пояснила CDTO (руководитель по цифровой трансформации) Министерства обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью DOU, этот реестр - база призывников, которые могут быть мобилизованы. Данные военных, которые служат, туда не входят,

По ее словам, "Оберег" работает условно как реестр паспортов или Единый государственный демографический реестр с персональной информацией граждан.

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"Также движемся к цифровизации данных военнослужащих и будем сотрудничать с Министерством ветеранов по всем услугам, которые касаются ветеранов. Это нам кажется очень логично", - добавила Черногоренко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Несколько ранее стало известно, что военнообязанные имеют возможность самостоятельно выбрать специальность и бригаду для службы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Украине рассматривается возможность раздача приглашений в ТЦК через смартфоны граждан.

Верховная Рада продлила военное положение до 14 февраля 2024 года, а это значит, что и мобилизация в Украине будет продолжаться. УНИАН дал полный перечень категорий граждан, которые под нее попадают.

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