В каждой области Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили по всей Украине. В Беларуси подняли в небо авиацию.

По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, в небо подняли самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, с помощью которого российские оккупанты определяют цели для атак.

После чего взлетел МиГ-31К, который является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Позже враг поднял в небо еще один МиГ-31К, а также истребители сопровождения.

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09:30 взлетел уже третий МиГ-31К воздушных сил РФ.

Ситуация на фронте - что известно

За прошедшие сутки, 24 января, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения противника, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и девять районов сосредоточения оккупантов.

По состоянию на 25 января общие потери личного состава врага составляют 123 080 человек.

В свою очередь в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины предупредили о высокой угрозе авиационных и ракетных ударов России на всей территории нашей страны.

Стоит отметить,что сегодня президент Украины Владимир Зеленский отмечает свое 45-летие. Учитывая любовь российских оккупантов к символизму, то нельзя исключать ракетный удар в качестве подарка.

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