Сначала на концерт в Кобзон отправили одного брата, а затем туда отправился второй.

Украинские воины продолжают уничтожать "вторую армию мира". На этот раз среди ликвидированных оказались братья-близнецы с Северного Кавказа.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, братья-оккупанты нашли свою смерть в Украине один за другим.

Сначала на концерт в Кобзон отправили Ахмеда Абаева из Кабардино-Балкарской республики, а потом ликвидировали и его брата-близнеца Мухамеда Абаева. Деталей ликвидации близнецов нет.

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Потери РФ в Украине: актуальные данные

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов в кровавой захватнической войне против нашей страны. За минувшие сутки ликвидировано еще 600 оккупантов, а общее количество убитых россиян, которые пошли против Украины с оружием, достигла 120 760.

США оценивают потери оккупантов в "более ста тысяч личного состава". А в Офисе президента оценивали необратимые потери россиян (погибшие и раненые) в около 200 тысяч.

Аналитики Института изучения войны подсчитали, что Россия менее чем за год войны в Украине потеряла почти столько же личного состава, сколько США за восемь лет во Вьетнаме.

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