В список смогут включать не только общины, где идут бои, но и те, что с ними граничат или общины, пограничные с РФ или соседние с оккупированными территориями.

Кабинет министров усовершенствовал процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы агрессором.

"Теперь будет действовать четкий алгоритм: областные военные администрации через информационную систему предлагают включение тех или иных территорий в список; Министерство обороны согласовывает их или обоснованно отклоняет; Минреинтеграции утверждает предложения или же дает свою аргументацию относительно отклонения", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, в список смогут включать не только общины, где идут бои, но и те, что с ними граничат или общины пограничные с РФ или соседние с оккупированными территориями.

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"Это позволит оказывать государственную помощь комплексно, эффективно и адресно и поддерживать людей, которые больше всего в этом нуждаются", - добавил глава правительства.

Выплаты для украинцев

В феврале сообщалось, что в Украине утвердили новый перечень общин, переселенцы из которых имеют право на государственную помощь, как внутренне перемещенные лица.

По последним данным, украинцы через" Дію " подали 335 тыс. заявок на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье, что касается более 23 млн кв. метров жилья.

С марта украинским военнослужащим начали начислять выплаты по новым правилам. Кроме того, с 1 марта проводится индексация пенсий в Украине - выплаты будут увеличены на 19,7%. Условия на этот раз изменятся: индексация коснется также тех, кто получает минимальную пенсию.

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