Удар по складу оккупантов: дроны СБУ уничтожили ракеты, которые Путин выпросил у Кима, - ЦПД

В ЦПД отметили, что такая же судьба ждет ракеты, которые России прислал Иран.

Дроны Службы безопасности Украины нанесли удары по складу боеприпасов в Солдатском, Воронежской области РФ. На этом объекте хранились корейские ракеты.

Об этом заявил глава Центра противодействия дезионформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, такая же судьба ждет иранские ракеты, которые, по информации СМИ, россияне уже получили.

"Уничтожены корейские ракеты, которые Путин фактически выпрашивал у Ким Чен Ына, унижаясь. Иранские ракеты ждет такая же участь", - заявил Коваленко. Видео дня

Удар по складу в Солдатском

Как сообщал УНИАН, в социальных сетях распространялась информация, что в Воронежской области России ночью 7 сентября дрон атаковал склад боеприпасов, возник пожар и детонация. Жителей села Солдатское Острогожского района, где расположен склад, эвакуируют, в районе введен режим чрезвычайного положения.

Впоследствии стало известно, что склад боеприпасов в Воронежской области Российской Федерации удалось "демилитаризовать" благодаря удару дронами Службы безопасности Украины. Об этом УНИАН сообщил информированный источник в СБУ.

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